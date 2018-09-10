Россия разгромила Чехию. Все пять голов забили действующие и бывшие игроки «Зенита»

Победой сборной России по футболу завершился товарищеский матч против Чехии в понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону. Россияне выиграли со счетом 5:1.

Голы за Россию забили Алексей Ионов (8 минута, 29), Антон Заболотный (24), Александра Ерохин (79) и Дмитрий Полоз (83). Таким образом, авторами всех голов отечественной команды стали два действующих игрока "Зенита" (Заболотный, Ерохин), один бывший (Ионов) и еще один футболист, находящийся в аренде (Полоз, в "Рубине") .

Чехи ответили точным ударом Томаша Соучека на 74 минуте встречи.

Это уже второй победный матч сборной России подряд. Ранее в рамках Лиги Наций россияне обыграли Турцию 2:1. В том матче второй гол также забил игрок «Зенита» – нападающий Артем Дзюба.