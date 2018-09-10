«Фонтанка» за 60 секунд — 10 сентября

Петербург выступил против повышения пенсий круче, чем любой другой российский город. Все благодаря нашим активным стражам порядка. К вечеру расскажем, как идут суды над задержанными.

Не успел отгреметь протест, как петербургским полицейским показали, что такое насилие в отношении сотрудника при исполнении. Пришлось станцевать.

А «Единая Россия» подсчитывает потери после единого дня голосования. Четыре вторых тура и один оппозиционный мэр — а пенсионную реформу еще даже не приняли толком.

Белорусские нефтепродукты — это не совсем то же самое, что белорусские мидии. Но принцип, знаете ли, тот же.

За время пути собака могла подрасти. Миллиарда на 4. Хорошая новость — это в рублях и сразу за три станции метро.

И пусть не торопятся, тратят деньги не спеша, а то получится, как с «Новокрестовской». Там эскалатор не едет и не растет кокос.

12 лет назад в Петербурге убили антифашиста Тимура Качараву. Организатор преступления нашелся — и тут же исчез. Остался только «эксцесс исполнителя».

12 сентября крестный ход перекроет город и парковки. Посмотрите, куда не надо ехать Христа ради.