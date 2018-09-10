В Петербурге четверо юных борцов с пенсионной реформой до сих пор остаются под надзором полиции

Практически всех несовершеннолетних участников протестной акции, накануне задержанных в Петербурге, из отделов полиции забрали родители. Вместе с детьми им вручили протоколы за пренебрежение воспитанием.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 10 сентября, после митинга у Финляндского вокзала в полиции оказались 80 подростков. Мальчика двенадцати лет, которого сняли с фонаря и проводили в автозак, среди них не было. Большинство юношей и девушек из отделов в тот же вечер забрали родители. В нагрузку им достались протоколы по статье 5.35 КоАП. Неисполнение обязанностей по воспитанию карается штрафом от 100 до 500 рублей. Повторное игнорирование может стоить до пяти тысяч рублей или обойтись в пять суток административного ареста. В ГУ МВД сообщили о 73 протоколах, выданных отцам и матерям.

На ночь в центре временного содержания для несовершеннолетних органов внутренних дел задержались шестеро, самому младшему из которых 16 лет. Двоих законные представители уже забрали.

Акция против повышения пенсионного возраста, заявленная сторонниками Алексея Навального, прошла в нескольких городах России 9 сентября. Лидером по задержаниям стал Петербург, где в автозаки попали больше 600 человек. Суды отправляют их под административный арест, наказывают штрафами и назначают обязательные работы. Максимальный срок на данный момент получил блогер Михаил Светов. Десять суток ареста ему объяснили рецидивом.