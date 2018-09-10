Из МИД Польши уволили выпускников МГИМО

Выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволены с руководящих должностей в министерстве иностранных дел Польши.

Об этом заявил глава ведомства Яцек Чапутович, передает в понедельник, 10 сентября, "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

По его словам, высший кадровый состав министерства изменен почти на 100 процентов. «На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО», — заявил глава МИД.

Чапутович добавил, что для правительства важна лояльность чиновников к проводимой властями политике. Как отмечает ТАСС, министр практически сразу после вступления в должность в январе заявил о намерении уволить старых работников и принять «новые кадры».