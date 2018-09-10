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11.09.2018 01:27
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Пощады не будет. Сколько в Петербурге дают за борьбу с пенсионной реформой

В Петербурге суды оценили нежелание горожан работать лишние пять лет, а заодно протестировали «новинку» от полиции. Недооценённая часть привычной статьи себя зарекомендовала: под арест отправляют каждого третьего.

Пощады не будет. Сколько в Петербурге дают за борьбу с пенсионной реформой

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Петербургская полиция ударно закончила рабочую неделю и наутро после несогласованного митинга против пенсионной реформы передала в суды первую партию материалов на задержанных. Суды осилили чуть больше двух третей. Без наказания не остался никто.

Воскресная акция, заявленная сторонниками Алексея Навального, поставила рекорд по числу задержанных. Под предлогом заботы о безопасности из-за ремонта несвоевременно лопнувшей трубы в отделы полиции доставили 603 человека. Восемьдесят несовершеннолетних. Самому младшему ещё не исполнилось 14 лет. Он успел оставить свои паспортные данные, но до отдела так и не добрался. В группе помощи задержанным не исключают, что это был мальчик, которого ОМОНовцы снимали с фонарного столба. Остальных юных протестующих разобрали родители вместе с протоколами за невыполнение обязанностей по воспитанию. Минимальный штраф 100 рублей, максимальный – пять тысяч или пять суток ареста. Четверо несовершеннолетних продолжают ждать своих взрослых под присмотром полиции.

Жалоб на действия сотрудников уполномоченному по правам ребёнка не поступало. Не появилось претензий и со стороны полицейских: шлемы в этот раз своё назначение выполнили. Но рвение осталось тем же. Под раздачу попали журналисты, скорую вызывали пенсионеру. Ему за 80 лет, не раз участвовал в протестах, но предпочтение отдаёт одиночным пикетам. В этот раз в самодельной шляпе с плакатом тоже попытался было отойти на положенное расстояние, но внимания омоновцев не избежал. Из автозака его вынесли без сознания и доставили в Мариинскую больницу. Через несколько часов он вышел оттуда без протокола, но с синяками на запястьях. Говорит, хватка у стражей порядка больно крепкая.

В июле Верховный суд заступился за митингующих и запретил привычный тандем статей Кодекса об административных правонарушениях. В дополнение к статье 20.2 о нарушении правил проведения собраний участникам запретили вменять 19.3 за неповиновение полиции. Это вроде бы спасало от арестов тех, кого к административной ответственности привлекли впервые. Но статья 20.2 оставила лазейку, которой воспользовались после акции 9 сентября. Большинство из доставленных получили протоколы по части 6.1 – участие в митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Вилка наказаний предусматривает варианты. Нарушителей можно наказать штрафом от 10 до 20 тысяч, отправить на обязательные работы от 40 до 100 часов, но главное – оставить в спецприёмнике на срок до 15 суток. «Арестная» часть статьи пришлась как нельзя кстати: в понедельник передали материалы только на 241 задержанного. Суды осилили чуть больше 150. К недовольным пенсионной реформой подошли с разной степенью гуманности, но оправдаться перед правосудием пока не удалось никому.

Тон задали в Приморском районном суде. Ещё до полудня шесть человек оттуда откомандировали на Захарьевскую, 6, назначив по пять и семь суток. Одновременно аналогичные сроки получали в Невском суде. Там же назначили первые обязательные работы. Позже поработать на благо государства отправляли из Колпинского и Фрунзенского судов. На полторы сотни дел набралось семь таких решений со сроком от 20 до 60 часов.

В городе учли опыт предыдущих массовых задержаний и сигналов бедствия из переполненных судов не было. С задержанными разбирались по четырнадцати адресам, но без накладок не обошлось. Приморский районный суд, получивший 21 материал, свою норму решил выполнить нахрапом.

«Туда свезли людей из четырёх отделов полиции. Полный ад. Запускали сразу по три человека. Пока один знакомится с материалами, второй подписывает ходатайство, третьего слушают», – поделилась ощущениями общественница Варвара Михайлова. Попытка остановить конвейер закончилась для неё настоятельной просьбой покинуть зал.
Единственной победой Михайлова назвала отбитую часть 8 статьи 20.2 для одной из участниц акции. К её протоколу не добавили копию постановления о ранее совершённом правонарушении, и срок наказания удалось сократить до пяти суток ареста. К плюсам можно отнести и паёк, который передали задержанным. Правда, со второй попытки. Сначала курьерами попытались сделать полицейских, но недооценили силу голода.

«У Приморского суда продукты съели полицейские», – говорит Михайлова, но без особого негодования – задержанных покормить всё-таки удалось. Больше возмущения вызвали условия для доставленных из 25-го отдела, которых не пускали в туалет, и методы правосудия.

С объёмом работ на Савушкина, 83, справлялись как могли. Судья Лариса Васильева, по словам Михайловой, рекомендовала сократить число ходатайств ради облегчения судьбы. Но, видимо, задержанные проявляли упорство. Со штрафом в десять тысяч домой отправились четверо. Остальные 17 человек уехали обживать койку в спецприёмнике на срок от трёх до семи дней.

Рекордсменом по длительности ареста до позднего вечера оставался Кировский районный суд, который рассматривал дело Михаила Светова. Блогер и один из лидеров Либертарианской партии России ехал в Петербург на согласованный митинг, но не отказался поучаствовать и в несанкционированном. Из постановления о 10 сутках ареста в Северной столице он узнал о своих проблемах с законом в Москве и в спецприёмник отправился уже в статусе рецидивиста. Впрочем, оценить удобства на Захарьевской не успел, зато семь часов любовался Петербургом из окна автозака.

«Меня седьмой час катают в автозаке. Судья что-то накосячил в решении, теперь ее вытащили из дома, и они едут в суд что-то переоформлять заново», – написал блогер в Twitter.

Перебить срок рецидивиста Светова смогли в Петроградском суде, назначив одной из задержанных 13 суток ареста. Сторонники Навального логики Фемиды не поняли и сообщили, что у девушки 3 группа инвалидности и среди других участников акции она не выделялась. Но самое продолжительное направление в спецприёмник «выписал» Смольнинский районный суд, рассмотрев дело Дениса Михайлова. Координатора петербургского штаба Навального уже традиционно отправили под арест. В этот раз на 25 суток.

Лояльнее всего к протестующим отнеслись в Красногвардейском суде. Там из 34 поступивших успели рассмотреть 25 дел. Всем штамповали десять тысяч штрафа. Одним арестом отделался Фрунзенский суд, оштрафовав двадцать человек и отправив на обязательные работы ещё четверых. В Невском суде, напротив, платить за митинг обязали разово, для 26 человек выбрав временную изоляцию. Из Петроградского суда домой не отпустили никого.


Тем временем общественники и депутат Вишневский продолжают курсировать между отделами полиции, в которых вторую ночь в ожидании решения проведут недовольные пенсионной реформой. Члены ОНК свой маршрут строят через Захарьевскую, 6. Спецприёмник рассчитан на 202 койки, но один раз он уже не справился.

Те же, кто остался на свободе и смог избежать омоновских дубинок, готовятся побороться против коррумпированного режима пенсионной реформы. С теплыми вещами, зонтиками и бессрочно.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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