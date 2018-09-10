Иерусалимский патриарх: Щупальца глобализации пытаются разрушить Православную церковь

На встрече с паломниками из Запорожской епархии Украинской православной церкви (МП) патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III призвал верующих держаться своего митрополита. Вмешательство политиков в православные дела он назвал попыткой разрушить «церковное тело».

Встреча паломников с Феофилом III прошла еще 7 сентября, содержание беседы опубликовано на сайте Запорожской епархии 10-го числа. Патриарх отметил, что православные народы сегодня «подвергаются особым испытаниям», но надежду терять не должны. «Мы молимся за нашего собрата Блаженнейшего митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины. Глобализация имеет своей главной целью – прежде всего разрушение Православной Церкви. Щупальца глобализации пытаются проникнут и в Церковное Тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков – это признаки такого процесса», – считает Феофил III.

Примером восстановления единства он считает Иерусалимскую церковь — ее присутствие в Израиле он назвал «неизменным чудом». После он призвал паломников держаться своего предстоятеля, помогать ему молиться и подражать в твердости веры.

Разговоры о единстве церкви ведутся на фоне намерения Константинополя предоставить Украине автокефалию. Для этого в Киев были назначены экзархи. Действия патриархата возмутили Русскую православную церковь за рубежом. В РПЦ готовы разорвать отношения с Константинополем, если Украинская церковь все же будет отделена.