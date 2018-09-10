Четыре зенитовца сыграют за команду РФ со сборной Чехии с первых минут

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Чехией, четыре игрока в нём представят петербургский "Зенит".

В стартовом составе сборной сыграют полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев и его одноклубники – полузащитник Александр Ерохин и нападающий Антон Заболотный. Ворота сборной, как и в предыдущем матче, будет защищать Андрей Лунёв.

Капитаном российской команды будет Юрий Газинский. Матч пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник и стартует в 19:00 мск.

В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды.

Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был (позднее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов Акинфеева тем, что он, воспользовавшись паузой в чемпионате России, отправляется на медосмотр в Германию).