Четыре зенитовца сыграют за команду РФ со сборной Чехии с первых минут
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Чехией, четыре игрока в нём представят петербургский "Зенит".
В стартовом составе сборной сыграют полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев и его одноклубники – полузащитник Александр Ерохин и нападающий Антон Заболотный. Ворота сборной, как и в предыдущем матче, будет защищать Андрей Лунёв.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Чехией. Газинский – капитан! pic.twitter.com/liG87zYU4k
— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.
Капитаном российской команды будет Юрий Газинский. Матч пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник и стартует в 19:00 мск.
В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды.
Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был (позднее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов Акинфеева тем, что он, воспользовавшись паузой в чемпионате России, отправляется на медосмотр в Германию).