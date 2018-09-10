Сочинские хоккеисты едут на игру со СКА на метро, автобус спортсменов попал в ДТП

Команда хоккейного клуба Сочи добиралась до Ледового дворца на метро. Перед игрой с петербургской командой спортсмены попали в ДТП.

Об этом на своей странице в Instagram 10 сентября рассказал сочинский защитник Никита Щитов. «Наш автобус попал в небольшое дтп, на игру с Питерским СКА добираемся на метро», – подписал он фотографию.

Матч между СКА и «Сочи» начнется в 19:30 в Ледовом дворце.

Судя по фото, автобус хоккеистов возле гостиницы «Москва» "притер" Ford.