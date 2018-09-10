В массовое ДТП на Киевском шоссе попал «блаблакар». Пострадавших оказалось намного больше двух

Обстоятельства серьёзной аварии, произошедшей сегодня утром на дороге Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе Ленобласти, рассказывает «Фонтанке» читатель Александр – он ехал в «Мерседесе».

Напомним, по предварительным данным УГИБДД, 10 сентября около 5:50 на 128-м километре трассы мужчина на микроавтобусе «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ЗАЗ Шанс», а тот от удара также выскочил на встречку, где столкнулся с «КИА» и «Хёндэ».

Наши читатели заметили, что на «Мерседесе Спринтере» нанесена цветографическая разметка, как у МЧС. Однако, как оказалось, он не имеет отношения к МЧС, а принадлежит частной компании из Брянска. «Это маршрутка из Смоленска, косящая под МЧС, чтобы не останавливали, – предположил Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Мой брат так ехал в августе из Смоленска в Питер».

Действительно, рассказывает Александр, «Мерседес» этот – фактически маршрутка, он ехал из Брянска в Петербург через Смоленск, пассажиров набирали с помощью сервиса BlaBlaCar. Александр подсел как раз в Смоленске: ему надо было домой, в Петербург. Водителей в микроавтобусе было двое, претензий к их вождению у Александра нет (он сидел справа на втором сиденье, сразу за сменным водителем), скорость, по его словам, не превышала 100 км/час. По словам водителя «Мерседеса», у встречного автомобиля не работали фары – в условиях плотного тумана.

В микроавтобусе было 13 пассажиров, в 6 утра все спали. Проснулись, когда автобус тащило боком по асфальту. Люди повылетали из кресел, кто-то упал на Александра. Вылезали через люк в крыше, Александр выбирался последним. У «Мерседеса», как оказалось, вырвало кардан.

В ГИБДД назвали только двух раненых – пенсионеров из легковушки. По словам нашего читателя, пострадавших было больше, в том числе в «Мерседесе». «Женщину с болевым шоком вытаскивали, у мужчины рассечён локоть. У меня два шва на руке, и бок – так бывает, когда твоя сторона автобуса едет по асфальту, – рассказывает он. – Врачи скорой осмотрели нас и предлагали забрать, но ехать надо было в Лугу. Мы отказались и решили сами добираться до Петербурга». Александр уехал с места ДТП примерно на тридцатой попутке – до Гатчины, затем на электричке в город и в 15-ю городскую больницу, где провёл около четырёх часов. «Напишите, пожалуйста, что сотрудники ОВД Луги при обзвоне пострадавших ведут себя нахально и разговаривают на повышенных тонах», – попросил Александр.

Пенсионеры, по его словам, действительно выглядели плохо: «У дедушки зубы отдельно на дороге, у бабушки сломана нога. Собака была зажата, стонала. Мужчина лежал на носилках, с виду целый».

В группе «Подслушано в городе Луга» подтверждают информацию о том, что травмированных было больше двух.

«Пострадали не двое, а четверо: сын за рулём лет 45, его отец и его мама, люди пожилые, – рассказывает Ольга. – Больше всех пострадал дедушка, жуткое рассечение головы, сломана челюсть и, скорее всего, ребро. Бабуле наложила на левую руку шину, и ушиб колена, парня из-за руля вынимали брат с очевидцем, он минуты четыре был без сознания. Жаловался на боли в груди, но переломов не было, долго очень приходил в себя. Из машины еле вынули, был зажат рулевой, и с ними в машине была собака взрослая, большая, брат её вынимал из машины с трудом. Нам показалось, что у неё задние лапы были сломаны, собаку бабуля называла Юлей. Просьба ко всем, кто что-либо узнает о судьбе пострадавших и их питомицы, дайте знать, мы с братом оказали помощь и, сдав пострадавших в руки приехавшей скорой, уехали. Хотели взять собаку, отвезти в ветеринарку и потом связаться с кем-либо из родственников пострадавших, но никто из них не мог толком ничего сказать, люди были в шоке, да и бабулечка собаку держала за лапы и не отпускала».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.