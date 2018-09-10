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ЖКХ
10.09.2018 18:26
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Жители 68 домов заплатят за тепло напрямую ГУП «ТЭК СПб»

 

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» перевел 68 домов в Красном Селе на прямые договоры: теперь их жители будут платить за тепловую энергию сразу ресурсоснабжающей организации, а не управляющей компании, как это было ранее. Об этом 10 сентября заявила пресс-служба «ТЭК СПб».

«С 1 августа 2018 года ГУП «ТЭК СПб» приняло решение расторгнуть договор теплоснабжения с ООО «ФЦ ГЦКС» в одностороннем порядке в соответствии со статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ, в связи с неоплатой потребленной тепловой энергией абонентом. На момент расторжения договора теплоснабжения задолженность ООО «ФЦ ГЦКС» составила 171,1 млн рублей. ООО «ФЦ ГЦКС» является исполнителем коммунальных услуг в Красном Селе. Компания с сомнительной репутацией появилась на рынке, сменив управляющую организацию ООО «ГЦКС», организацию с многомиллионными долгами перед ресурсоснабжающими предприятиями, которая 16 сентября 2016 года была признана банкротом», – сообщает государственное предприятие.

О своем решении ГУП «ТЭК» сообщало еще в июле, в то время как в ФЦ «ГЦКС» тогда такой шаг госпредприятия назвали  незаконным. Как фирма собирается бороться с «ТЭК СПб», оперативно прокомментировать в управляющей компании не смогли. С начала года в общей сложности «ТЭК» перевел на прямые договоры 88 домов. Из петербургских поставщиков ресурсов больше всех прямых договоров у «ТГК-1» – 43 870 соглашений в 559 многоквартирных домах.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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