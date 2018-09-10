Радиевый институт потратит 13 млн рублей, чтобы продолжить работать с радиацией у площади Мужества

Радиевый институт имени Хлопина выделил 13,2 млн рублей на подготовку обоснования возможности продления срока эксплуатации радиационного источника – площадки №1 у площади Мужества. Год назад «Фонтанка» писала об утечке радиоактивных отходов именно на ней.

Площадка №1, как следует из техзадания конкурса, предназначена для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработки и производства радионуклидных источников и радиофармпрепаратов, а также временного хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов. Проектирование ряда корпусов площадки велось в 1960 – 1963 годах, по нормам и правилам, действовавшим в то время, в 1980-е к ним добавились еще несколько сооружений, для работы с радиоактивными отходами. Основанием для проведения работ по продлению срока эксплуатации называется достижение ими 30-летнего срока эксплуатации.

Подрядчик должен в течение 6 месяцев подготовить обоснование и документацию для этого решения — подсчитать остаточный ресурс объекта, провести комплексное обследование. Заявки от исполнителей ждут до 17 сентября.

Напомним, в начале июля 2017 года «Фонтанка» сообщала о том, что на площадке института у площади Мужества из системы сбора радиоактивных отходов произошла утечка. Это было еще в 2012 году. Пять лет в Радиевом институте скрывали её от населения. Специализированная петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по результатам проведения проверки не выявила нарушений. Еще одна проверка, проведенная Ростехнадзором, определила, что значения гамма-излучения превышают фоновые в 10 раз. Ликвидацией ЧП по госконтракту на демонтаж системы слива отходов (благодаря этому документу и стало известно о ЧП) занялось предприятие «РосРАО».