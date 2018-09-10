Лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 Черышева заподозрили в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении полузащитника сборной России Дениса Черышева. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу WADA, этим делом сейчас занимается испанское антидопинговое агентство. WADA будет проинформировано о результатах.

Причиной для расследования стали слова отца Черышева о том, что в «Вильярреале», где Денис играл с небольшим перерывом с 2014-го по 2018 год, для более быстрого восстановления ему кололи гормон роста. Позже Черышев-старший опроверг это заявление.

Напомним, Черышев стал лучшим бомбардиром (4 гола) сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Национальная команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.

Еще по ходу турнира западные СМИ пытались поймать россиян на употреблении допинга. Например, издание Bild утверждало, что подопечные Станислава Черчесова вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала турнира, чтобы получить физическое превосходство над соперником. В качестве доказательства в твиттере издания была опубликована фотография защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего нашатырный спирт (10-процентный раствор аммиака в воде. — Прим. ред.). Однако употребление нашатырного спирта в профессиональном спорте не запрещено. Им пользуются во многих видах, в том числе, например, и в североамериканской Национальной хоккейной лиге.

В другом случае британские СМИ разглядели в одном из матчей сборной России след от укола на локтевом сгибе нападающего Артема Дзюбы и предположили, что это мог быть след от применения допинга. Позже врач сборной Эдуард Безуглов заявил, что это последствия забора крови на анализы.