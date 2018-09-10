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Бизнес
10.09.2018 17:59
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Три станции Фиолетовой линии, которые должны быть открыты к концу года, подорожали на 4,2 млрд рублей

Городское правительство выделит еще 4,2 млрд рублей на завершение строительства трех станций Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 10 сентября.

«В настоящее время одобрен проект постановления правительства Санкт-Петербурга об увеличении цены госконтракта на 4,2 млрд рублей. Документ будет вскоре подписан губернатором города. Таким образом, итоговая сумма контракта с ОАО «Метрострой» на строительство продолжения Фрунзенского радиуса будет равна 33,9 млрд рублей. Подчеркнем, что она не превышает стоимость объекта по существующей проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы», – рассказали в КРТИ.

Как поясняют в ведомстве, причины увеличения цены контракта – подорожание оборудования и строительных материалов, используемых при возведении объектов Фрунзенского радиуса. Часть средств планируется выдать «Метрострою» авансом, остаток – после приемки работ. Сумма в 4,2 млрд рублей учитывает дополнительный объем работ, в том числе работы, связанные с реализацией новых требований российского законодательства по транспортной безопасности.

«Постановление правительства о повышении цены контракта на строительство Фрунзенского радиуса – давно ожидаемое метростроителями событие. Сейчас важно, чтобы следующий этап – заключение дополнительного соглашения и поступление средств – произошел максимально оперативно. Это позволит развернуть фронт работ на полную мощность и приблизить срок пуска данного участка в эксплуатацию», – отреагировали на новости об увеличении финансирования в «Метрострое».

Примечательно, что еще в 2014 году Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, однако в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что в итоге контракт в марте 2014 года заключили на 26 млрд рублей. В марте 2018 года к контракту прибавили еще 3,8 млрд рублей, и его стоимость выросла с 25,9 млрд рублей до 29,7 млрд рублей.

Справка:

Продолжение Фрунзенского радиуса дальше на юг, за «Международную», — это перегонный тоннель в 5 км (3,8 км – двухпутный) и три станции: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» (Южная). Упираться ветка будет в депо «Южное». До декабря 2016 года «Южное» строил «Трансстрой», он успел выполнить работ на 2,748 млрд рублей. После этого контракт разорвали, с марта 2017 года депо строит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по контракту на 5,438 млрд, закончившее строительство в августе.

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