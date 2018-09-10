Автомобиль капитана Немо, сделанный из пожарной машины Land Rover, выставлен на продажу

Аукционный дом Prop Store, специализирующийся на продаже различных предметов, бутафории, костюмов и декораций, использовавшихся в съемках фильмов, выставил на продажу один из двух «автомобилей капитана Немо», снимавшихся в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Автомобиль «Наутилус», названный, как подводная лодка капитана Немо, был построен по заказу режиссера Дэвида Кроненберга канадским дизайнером и кинохудожником Кэрол Спайер. В основе его ходовая часть от пожарной машины на базе Land Rover, на которую была установлена V-образная «восьмерка» от люксового Rover. Из шести колес два передних были поворотными, диски огромного размера – 28 дюймов (72 сантиметра).

Специально сконструированная гидравлическая подвеска позволяла приподнимать сделанный из стеклопластика кузов, значительно увеличивая дорожный просвет (так было необходимо по сценарию). Передние фары оформлены в виде скульптурных голов индуистского бога Ганеши, а в салоне ручки и переключатели сделаны в виде растений и животных. Автомобиль покрашен в цвет слоновой кости, сиденья сделаны «под кожу» из высококачественного кожзаменителя и окантованы бутафорским серебром.

Основанный на комиксе фильм «Лига выдающихся джентльменов» не стал шедевром и был встречен публикой и критиками довольно холодно. Несмотря на это, в прокате он собрал 178 миллионов долларов при бюджете в 78. Примечателен фильм еще и тем, что в нем свою последнюю роль сыграл Шон Коннери, первый и лучший «агент 007», бессмертный Джеймс Бонд. Наверное, съемка в кинокомиксах не пришлась по душе большому актеру Коннери, ну а мы в результате смело можем считать автомобиль «Наутилус» последним «бондомобилем».

Хотя аукционисты честно заявляют, что автомобиль «носит следы эксплуатации», все узлы и агрегаты у него в рабочем состоянии. Единственная проблема – на нем нельзя ездить по дорогам общего пользования, во всяком случае в Европе и Великобритании. Но люди, покупающие такой раритет, вряд ли собираются ездить на нем на работу.

Видео: YouTube/thepropstore