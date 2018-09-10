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Авто
10.09.2018 17:49
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Автомобиль капитана Немо, сделанный из пожарной машины Land Rover, выставлен на продажу

Аукционный дом Prop Store, специализирующийся на продаже различных предметов, бутафории, костюмов и декораций, использовавшихся в съемках фильмов, выставил на продажу один из двух «автомобилей капитана Немо», снимавшихся в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Автомобиль «Наутилус», названный, как подводная лодка капитана Немо, был построен по заказу режиссера Дэвида Кроненберга канадским дизайнером и кинохудожником Кэрол Спайер. В основе его ходовая часть от пожарной машины на базе Land Rover, на которую была установлена V-образная «восьмерка» от люксового Rover. Из шести колес два передних были поворотными, диски огромного размера – 28 дюймов (72 сантиметра).

Автомобиль капитана Немо, сделанный из пожарной машины Land Rover, выставлен на продажу

Специально сконструированная гидравлическая подвеска позволяла приподнимать сделанный из стеклопластика кузов, значительно увеличивая дорожный просвет (так было необходимо по сценарию). Передние фары оформлены в виде скульптурных голов индуистского бога Ганеши, а в салоне ручки и переключатели сделаны в виде растений и животных. Автомобиль покрашен в цвет слоновой кости, сиденья сделаны «под кожу» из высококачественного кожзаменителя и окантованы бутафорским серебром.

Основанный на комиксе фильм «Лига выдающихся джентльменов» не стал шедевром и был встречен публикой и критиками довольно холодно. Несмотря на это, в прокате он собрал 178 миллионов долларов при бюджете в 78. Примечателен фильм еще и тем, что в нем свою последнюю роль сыграл Шон Коннери, первый и лучший «агент 007», бессмертный Джеймс Бонд. Наверное, съемка в кинокомиксах не пришлась по душе большому актеру Коннери, ну а мы в результате смело можем считать автомобиль «Наутилус» последним «бондомобилем».

Хотя аукционисты честно заявляют, что автомобиль «носит следы эксплуатации», все узлы и агрегаты у него в рабочем состоянии. Единственная проблема – на нем нельзя ездить по дорогам общего пользования, во всяком случае в Европе и Великобритании. Но люди, покупающие такой раритет, вряд ли собираются ездить на нем на работу.

Видео: YouTube/thepropstore

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