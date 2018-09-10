Сотрудник Дивеевского монастыря разместил во «ВКонтакте» расистские песни. Центр «Э» не расслышал разжигания ненависти

Административным штрафом в две тысячи рублей обошлось сотруднику Дивеевского монастыря массовое распространение песен о насилии над лицами неславянской внешности, оправдании действий скинхедов и расовом превосходстве. Проводивший проверку Центр «Э» не нашел признаков преступления.

Как сообщает Дивеевский районный суд Нижегородской области, работник монастыря разместил на своей странице во «ВКонтакте» песни из списка экстремистских материалов. Из опубликованных на сайте суда решений следует, что проверку в отношении Александра Сидоркова проводил Центр по противодействию экстремизма ГУ МВД Нижегородской области. Оперуполномоченный составил акты осмотра интернет-страницы, пришел к выводу, что содержание страницы монастырского сотрудника более, чем на административное правонарушение, не тянет, и составил два протокола.

Сидорков, в аккаунт-профиле которого использовано слово «Скин», был привлечен по статье 20.29 КоАП («Производство и распространение экстремистских материалов») и оштрафован на тысячу рублей за каждую песню. Это минимальное наказание. Вину он признал. Сообщил суду, что не знал о включении песен в запретный список. Судебные решения в отношении Сидоркова вступили в силу 17 августа.

В июле 2018 года информационно-аналитический центр «Сова» (внесен в реестр Минюста как НКО с функцией иностранного агента) сообщал об уголовном деле жителя Хабаровска, который был признан виновным в размещении во «ВКонтакте» двух песен из списка экстремистских материалов и приговорен к уголовному штрафу в 300 тысяч рублей.

Верховный суд считает, что распространение экстремистских материалов на страницах пользователей соцсетей не может свидетельствовать о желании возбудить ненависть или вражду, необходимо учитывать контекст и доказывать преступный умысел.