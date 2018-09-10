Порошенко продлил осенний призыв в армию Украины

Президент Украины Порошенко продлил осенний призыв в вооруженные силы страны.

В указ президента Украины Петра Порошенко о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения призывов в 2018 году были внесены изменения. Соответствующий документ, подписанный Порошенко, обнародован пресс-службой его администрации сегодня, 10 сентября.

Согласно новым срокам, осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу будет продлен до декабря 2018 года вместо ноября, указанного в первоначальной версии.

Указ вступает в силу со дня его обнародования, кроме п. 2 статьи 1, который определяет сроки увольнения в запас отслуживших установленные сроки и который вступил в силу 1 сентября.

Напомним, после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко в руководстве непризнанных республик Донбасса ожидают попытки силового решения конфликта со стороны Украины и наступления ВСУ.