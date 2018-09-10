На «Новокрестовской» будут менять бракованные валы траволаторов

Закрытие одного из входов станции метро Петербурга «Новокрестовская» связано с работами по замене некачественных деталей траволаторов.

Как рассказали «Фонтанке» в компании «Метрострой» 10 сентября, работы будут проведены по гарантийным обязательствам. У метрополитена были претензии к работе траволаторов, проверка показала, что основной вал в каждой из восьми установленных на станции дорожек бракованный. В компании уточнили, что сейчас валы находятся в рабочем состоянии, но, чтобы избежать каких-то серьезных поломок в будущем, было принято решение их заменить. Ранее такие же профилактические работы были проведены на «Беговой».

«Все системы метрополитена, необходимые для осуществления безопасной и стабильной перевозки пассажиров, функционируют в полном объеме и полностью соответствуют техническим нормам. Система ОАО «Метрострой» продолжает выполнять гарантийные обязательства по мере возникновения гарантийных случаев, а также выполняет другие требования эксплуатирующей организации, в том числе по установке системы геомониторинга», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что работы закроют ближайший к Яхтенному мосту вход. Они начнутся 11 сентября и завершатся в пятницу, 14-го. Сама станция будет работать в обычном режиме.

Всего на «Новокрестовской» 12 эскалаторов и 8 траволаторов. Устанавливала их компания «ЭС-Сервис», выступив субподрядчиком «Метростроя».

В постоянном режиме «Новокрестовская» была открыта 26 мая.