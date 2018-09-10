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Происшествия
10.09.2018 17:20
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Момент страшного ДТП на Шлиссельбургском попал на видео. Очевидцы рассказывают, как всё было

Момент смертельного ДТП с участием маршрутки на Шлиссельбургском проспекте попал на видео. Запись выложил 10 сентября «Мегаполис». На ней видно, как степенно едущий маршрутный автобус буквально подрубает легковушка, летящая по встречной полосе.

По официальной и предварительной версии, 9 сентября в 19:10 у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту 19-летний юноша (1999 года рождения), житель Купчино, на «БМВ 325» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с двигавшимися во встречном направлении Nissan Wingroad (за рулём был 41-летний мужчина, по совпадению практически сосед парня на «БМВ») и автобусом «ПАЗ» маршрута К-239 (управлял им 50-летний житель Всеволожска).

В «БМВ» погибли 17-летняя пассажирка – девушка виновника и парень 1997 года рождения (ему 20 или 21 год). Сам 19-летний водитель, по данным «Фонтанки», с переломом шеи в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации. Госпитализированы водитель маршрутки и три пассажира: 38-летний мужчина, 44-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести, 30-летний мужчина в тяжёлом состоянии.

Напомним, по данным «Фонтанки», 19-летний лихач со дня своего совершеннолетия умудрился получить 42 административных протокола, и все на том самом BMW 325. А девять недель назад он вместе с другом попал в аварию на «Жигулях» из-за опасного вождения.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, как произошло ДТП и что было после: как очевидцы вытаскивали пассажиров маршрутки через люк в крыше, как прибывшие службы достали пакеты, затем извлекли водителя «БМВ» – его погрузили в реанимацию, а потом пассажира – его положили в пакет.

«Несколько человек раненых из автобуса мы вытаскивали, – пишет Наталья. – <...> Муж помогал. Все порезанные были, но живые, в смысле в сознании. Одна девочка сильно головой ударилась, у второй лицо порезано было. Я ее родственникам звонила. <...> То, что видела я: мужчина сидел в кустах, у него кровь на ноге, на траве лежала девушка, её зовут Людмила, мы звонили её родственникам, у неё лицо было порезано и ушибы, около пешеходного перехода человек лежал, я не поняла, он из маршрутки или сбили, но ему тоже помощь оказывали. Потом приехала скорая, и мы ушли, чтобы не мешать».

Момент страшного ДТП на Шлиссельбургском попал на видео. Очевидцы рассказывают, как всё было

Маршрутка, как говорят, чуть было не вспыхнула, некоторые видели пламя, вырывающееся из-под капота. «Люди у нас неравнодушные, люки аварийные вскрыли, помогли эвакуировать, бетоновоз водой залил, чтоб не загорелись», – отмечает Алексей. «Мужик на бетономешалке вообще герой, – вторит Сергей. – Все по-мужски четко сделал: подъехал, потушил, удостоверился, что помог, потом уехал, чтоб не мешать. На все пять минут». «Водителю бетономешалки уважение и благодарность. У них в баке 200 – 300 литров воды, и они много жизней спасли», – поясняет Виталий. «МЧС молодцы, – отдаёт должное Сергей. – Приехали практически со скорой (скорыми) и сразу же начали работать с авто».

«Погибла девушка 17 лет и парень второго курса. Я была понятой. Приехали родственники и друзья погибших на опознание, очень, конечно, тяжело всё это. Родственникам вызывали скорую», – рассказывает Светлана.

Несколько участников группы видели, как произошло столкновение. Вот свидетельство Павла: «Сначала «БМВ» ударил белую «Тойоту», а потом влетел в маршрутку. Говорят, «БМВ» летела очень хорошо, а перед ней машина пошла на поворот, «БМВ» на юзах начала уходить от поворачивающей машины, и вот результат». Евгений утверждает, что водитель «БМВ» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и, пытаясь обогнуть две белые машины, тронувшиеся справа, вылетел на встречку к автобусу. У Михаила похожая информация: «Бэха» ехала на большой скорости, точно не знаю, но, видимо, на красный, не успел заметить. Белая машина делала разворот. «Бэха» не успела затормозить из-за большой скорости. От удара о белую в зад «бэху» увело на встречку в автобус и отбросило к остановке, а автобус перевернуло». Подчеркнём, что свидетельства очевидцев будет проверять полиция.

Алёна чудом избежала аварии, не успев на эту маршрутку: «Маршрутка ехала по направлению к метро, подъехала к остановке неподалеку от «Ленты». Мы сели прямо в следующую за ней».

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