Новак и министр энергетики США обсудят «Северный поток-2»

Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики США Ричард Перри в ходе встречи 13 сентября 2018 года обсудят проект строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом Новак сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума 10 сентября.

«Мы обсудим в целом вопросы, которые нас интересуют, и энергетическое сотрудничество, которое, безусловно, затрагивает «Северный поток-2», — сказал российский министр.

Напомним, министр энергетики посетит Россиию 11 – 13 сентября.