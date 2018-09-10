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Среда джаза с Давидом Голощекиным
12.09.2018 21:00
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Jim Hall - All Across The City

Американский джазовый гитарист, композитор и аранжировщик Джим Холл (Jim Hall) представляет альбом "All Across The City"

Jim Hall - All Across The City

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