Убийцу Немцова перевели в другую колонию — за «систематическое нарушение порядка»
Убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева перевели на год в другую исправительную колонию. Его будут содержать в одиночной камере. Причина – систематическое нарушение порядка.
Об этом 10 сентября со ссылкой на управление ФСИН по Иркутской области сообщает RNS.
«Осужденный переведен на год в единое помещение камерного типа в связи с систематическим нарушением порядка в исправительном учреждении. Такое помещение есть в исправительной колонии №2, поэтому он переведен туда», – заявил представитель ведомства.
Напомним, приговор экс-заместителю командира батальона «Север» вынесли 13 июля 2017 года. Заур Дадаев получил 20 лет в колонии строгого режима. Его направили в ИК-3 в Иркутской области. В августе 2018-го осужденный объявил голодовку — больше двух недель бывший боец чеченского батальона отказывался от пищи.
Справка:
Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. 6 марта были задержаны пятеро подозреваемых, еще один – Беслан Шаванов – совершил самоподрыв. Предполагаемым организатором убийства политика считается экс-офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Его обвинили заочно и объявили в международный розыск.
Сообщники Дадаева получили меньшие сроки, чем он. Братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Хамзата Бахаева – к 11 годам, Темирлана Эскерханова – к 14 годам.