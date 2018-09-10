Убийцу Немцова перевели в другую колонию — за «систематическое нарушение порядка»

Убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева перевели на год в другую исправительную колонию. Его будут содержать в одиночной камере. Причина – систематическое нарушение порядка.

Об этом 10 сентября со ссылкой на управление ФСИН по Иркутской области сообщает RNS.

«Осужденный переведен на год в единое помещение камерного типа в связи с систематическим нарушением порядка в исправительном учреждении. Такое помещение есть в исправительной колонии №2, поэтому он переведен туда», – заявил представитель ведомства.

Напомним, приговор экс-заместителю командира батальона «Север» вынесли 13 июля 2017 года. Заур Дадаев получил 20 лет в колонии строгого режима. Его направили в ИК-3 в Иркутской области. В августе 2018-го осужденный объявил голодовку — больше двух недель бывший боец чеченского батальона отказывался от пищи.