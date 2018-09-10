В петербургских колониях насчитали больше тысячи пересидевших в изоляторах. По новому закону освободили 55 человек

Вступившие в силу поправки к 186-му федеральному закону, по которым сутки в изоляторе приравниваются к полутора в колонии, касаются больше тысячи осужденных за преступления, совершенные в Петербурге.

Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба региональной ФСИН. Приговоры уже пересмотрены по 275 делам – 55 человек вышли на свободу, 220 досиживают пересчитанные сроки. Материалы еще больше семисот дел обрабатывают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Поправки, напомним, вступили в силу 14 июля этого года. Все пересидевшие должны выйти на свободу до 14 января 2019 года. Осужденный петербуржец Александр Погудин пересидел уже полтора года, но воспользоваться поправками не может. Суд отправляет адвоката к руководству колпинской колонии, в колонии рекомендуют обращаться в суд.

Воспользоваться послаблением за тяжкие условия жизни в СИЗО смог лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев. Осужденный за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации хакер до колонии так и не доехал.