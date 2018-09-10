Космонавт Прокопьев рассказал, как латал дыру в "Союзе"

Российский космонавт Сергей Прокопьев записал видеообращение, в котором прокомментировал недавний инцидент с обнаружением отверстия в пилотируемом корабле «Союз-МС09», через которое международная космическая станция теряла воздух.

Его космонавт опубликовал на своей страничке в соцсети. «Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает, — пояснил космонавт, находясь внутри бытового отсека корабля «Союз». – Вечером этого же дня мы наложили первый слой специального сертифицированного герметика, двухкомпонентного герметика, на следующий день второй и третий слой. Сейчас бытовой отсек полностью герметичен, мы можем работать».

Об утечке воздуха на "Союзе", пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем – герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Теперь главный вопрос – кто просверлил отверстие? Для ответа на этот вопрос в РКК «Энергия» работает специальная комиссия.