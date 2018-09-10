Убийство Тимура Качаравы потеряло организатора. Следственный комитет снял обвинение с петербуржца, который скрывался 12 лет

В Петербурге под суд отдан 34-летний Александр Зенин, которого считают участником нападения на антифашистов Тимура Качараву и Максима Згибая. В окончательной редакции обвинения осталась только 282-я статья, хотя следствие считало фигуранта ключевым участником.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 сентября, в Смольнинский районный суд поступило уголовное дело Зенина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе антифашистов.

По мнению обвинения, Зенин 13 ноября 2005 года в составе группы националистически настроенной молодежи следил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице, выискивая объекты нападения. В полседьмого вечера группа у магазина «Буквоед» по сигналу «АнтиАнтифа!» напала на Качараву и Згибая, имевших на одежде антифашистскую символику. Роль Зенина, как следует из цитируемого объединенной пресс-службой судов обвинения, свелась к тому, что он один раз ударил ногой в голову Качаравы, уже получившего от другого участника нападения, Александра Шабалина, 7 ударов ножом в шею с повреждением общей сонной артерии и массивной кровопотерей. Качарава умер на месте происшествия от ножевых ран. Згибая был серьезно ранен, но к его избиению Зенин отношения не имел.

Шабалин и другие фигуранты приговорены в 2007 году. Зенин скрывался двенадцать лет. Его задержали в феврале 2018-го по обвинению в экстремизме и убийстве группой лиц по предварительному сговору. Следственный комитет рапортовал о главной роли Зенина в убийстве антифашиста: «Он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, для чего приискал 9 соучастников».

Из окончательного обвинения Зенина убийство, предусматривающее пожизненное лишение свободы, исчезло. Он представлен рядовым фигурантом. Ему вменена статья 282 УК в редакции федерального закона № 162 от 8 декабря 2003 года. По тем поправкам в Уголовный кодекс максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы, то есть преступление отнесено к категории средней тяжести. Срок давности составляет шесть лет. Но по статье 78 УК течение сроков давности приостанавливается, если обвиняемый уклоняется от следствия. Оно возобновляется с момента задержания.

Учитывая тяжесть обвинения Зенину, убийство Качаравы осталось без организатора. Александр Шабалин при нанесении ножевых ударов, как установил суд в его приговоре, действовал в состоянии эксцесса исполнителя. Изначально умысла лишать Качараву и Згибая жизни у участников не было.