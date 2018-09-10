В суде посмертно рассмотрят дело убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова

В России посмертно рассмотрят дело экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой рейдерского захвата здания в Москве. Об окончании расследования сообщает 10 сентября Следственный комитет РФ. Сын бывшего депутата отказался от закрытия уголовного дела в связи со смертью отца, так как рассчитывал отстоять его невиновность в суде.

По версии следствия, с августа 2010-го по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская задумали присвоить себе здание, принадлежащее вышеупомянутой компании. Для этого они задействовали нескольких знакомых, в том числе Дениса Вороненкова. С помощью фиктивных документов единственный учредитель ООО «Тома» был выведен из состава участников общества. На его место был назначен «свой» человек, который не препятствовал продаже здания. Вороненков нашел покупателя, Виталия Качуру. Заручившись помощью адвоката, Качур выкупил здание общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей через подконтрольную ему компанию. При этом покупатель неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США.

Следствие установило, что Вороненков держал на своем контроле весь процесс незаконной смены руководителя ООО «Тома», обналичивал полученные средства и делил их между соучастниками, которые все подтверждают.

Уголовные дела в отношении остальных фигурантов были выделены в отдельное производство. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

Напомним, уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено ещё в 2011 году. Но депутатский иммунитет не позволил привлечь слугу народа к ответственности. После того как Вороненков скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. По одной из версий, след убийц тянется в АТО, по другой – экс-депутата ликвидировали бывшие партнеры по бизнесу, которым он мог задолжать. Третья версия озвучена вдовой Вороненкова Марией Максаковой. Она считает, что мужа мог заказать ее бывший возлюбленный и отец детей Владимир Тюрин.