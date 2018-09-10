Медь с завода им. Либкнехта двумя партиями доставлена в отдел полиции. Вместе с подозреваемыми

Дважды за день вневедомственная охрана приезжала к Ленинградскому механическому заводу имени Карла Либкнехта на Чугунной улице в Петербурге. Трое задержанных пытались унести с производства медный кабель и слиток из того же металла.

Как сообщает региональное управления Росгвардии, первый вызов поступил около половины десятого утра 9 сентября. На заводе сработала сигнализация, с территории предприятия охрана в отдел полиции увезла мужчину 44 лет. Туда же поехал порезанный медный кабель.

Второй раз на тот же адрес сотрудники вневедомственной охраны поехали около пяти часов вечера. Двум злоумышленникам почти удалось вынести самостоятельно слитый на заводе кусок меди. Сумму ущерба на предприятии пока не установили, проводится проверка.