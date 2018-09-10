В продажу выведен второй корпус ЦДС «Чёрная Речка»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС открыла продажи во втором корпусе жилого комплекса ЦДС «Чёрная Речка». Покупателям предлагаются 580 квартир стоимостью от 3,8 млн руб.

Группа ЦДС вывела на рынок второй корпус в рамках нового жилого комплекса бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка».

Дом расположен в центре нового квартала, ограниченного Кантемировской и Белоостровской улицами, а также Вазаским и Красногвардейским переулками, в пешей доступности от двух станций метро – ст. м «Чёрная Речка» и ст. м «Лесная».

Благодаря своей конфигурации, корпус образует безопасный внутренний двор, закрытый для машин, в котором разместятся детские площадки и места для отдыха. Под домом предусмотрен подземный паркинг на 415 машиномест, спуститься в который можно на лифте с любого этажа жилого дома.

В здании разместятся 580 квартир общей площадью 34 600 кв. м. Среди них – удобные однокомнатные площадью от 34 до 50 кв. м, просторные двухкомнатные площадью от 51 до 84 и семейные трехкомнатные квартиры площадью от 82 до 192 кв. м. В некоторых квартирах предусмотрены террасы площадью до 92 кв. м. Стоимость предложения начинается от 3,8 млн руб.

В доме, как и во всем комплексе нет типовых проектных решений, все квартиры на этаже имеют уникальную планировку классического или европейского формата.

В здании также предусмотрены 11 коммерческих помещений площадью от 39 до 126 кв. м, в которых разместятся магазины, пекарни, рестораны, салоны красоты, дизайнерские студии и другие предприятия сферы услуг.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru

Разместить "Новость компании" онлайн