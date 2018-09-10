За протест в Петербурге лидер Либертарианской партии России получил 10 суток ареста

Кировский суд Петербурга отправил в спецприёмник либертарианца и блогера Михаила Светова, задержанного на несанкционированной акции против пенсионной реформы. Суровость наказания объяснили прошлыми прегрешениями, о которых Светов вспомнить не смог.

Как сообщил блогер в своём Twitter, 10 сентября его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия и определили под арест на десять суток. На данный момент это максимальное наказание, назначенное за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП. До него протестующие против пенсионной реформы не получали больше семи суток. Светову строгость наказания объяснили рецидивом. Дело в том, что ранее блогера привлекали к ответственности в Москве за видео, размещённое на его YouTube-канале 30 июня 2017 года. Суд состоялся в июне этого года. Как указано в постановлении по делу, оппозиционер был извещён повесткой, но на процесс не явился. Судья Светлана Королёва исследовала доказательства, среди которых был и протокол о задержании от 6 мая 2018 года, и оценила ролик со свастикой в две тысячи рублей штрафа.

«Якобы в мае на улице Поликарпова меня задержали за демонстрацию нацистской символики», – пишет блогер. По его словам, о будто бы состоявшемся весной общении с московской полицией оппозиционер узнал в зале суда.

Михаил Светов – блогер, входит в состав федерального комитета Либертарианской партии России. Вместе с ним на несогласованном митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября задержали больше 600 человек, среди которых оказались и журналисты. Дела нарушителей слушают в восьми судах, ещё в пяти ждут материалы. Больше 130 человек уже зарегистрировано, рассмотреть успели меньше половины дел.

Так, по части 5 статьи 20.2 КоАП девять человек получили штрафы в 10 тысяч рублей. За нарушение части 6.1 той же статьи одному назначили двадцать часов обязательных работ, 46 человек отправили в спецприёмник на 3,5 или 7 суток.