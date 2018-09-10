Соратников Навального в Москве отпустили из отделов полиции до суда

В Москве из отделов полиции выпустили соратников Алексея Навального, задержанных в связи с митингом против пенсионной реформы. Георгия Албурова, Николая Ляскина и Владимира Милова не стали держать в отделах до суда.

Об этом 10 сентября написал в «Твиттере» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Держали нас почти 48 часов для составления протокола, а потом заявили, что составят 13-го», – отметил оппозиционер.

Йййоу. Нас с ⁦@nik_kassian⁩ отпустили до суда. Скоро выйдут Ляскин, Шаведдинов и Степанов. Держали нас почти 48 часов для составления протокола, а потом заявили что составят 13го. Всех любим, всем спасибо за поддержку ❤️ pic.twitter.com/vs06VzWbPU — Георгий Албуров (@alburov) 10 сентября 2018 г.

Оказался на свободе и бывший глава московского штаба Навального Николай Ляскин.

«Нас задерживали по формальной причине – для составления административных протоколов. Продержали кого-то сутки, кого-то двое – это абсолютно незаконно», – цитирует Ляскина «Интерфакс».

По словам активиста, всем соратникам Навального, задержанным в минувшие выходные (в день митинга и до него), вменяют повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Также, по данным радио «Свобода», отпустили из отдела Владимира Милова — председателя партии «Демократический выбор».

В Петербурге в эти минуты идет суд над главой регионального штаба Навального — Денисом Михайловым.

Сам глава ФБК был арестован на 30 суток в конце августа, его наказали за январскую акцию протеста в центре российской столицы.

Напомним, 9 сентября, в Единый день голосования, в российских регионах, включая Москву и Петербург, прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Северной столице, по данным ГУ МВД, в шествии оппозиции приняли участие 1200 человек, а задержали 603 — то есть каждого второго, если верить официальной статистике. Однако в реальности протестующих было больше: «Фонтанка» насчитала не менее 3000 человек.