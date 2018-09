Трамп: Я напишу о себе книгу

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» и пообещал, что напишет о себе сам. Политик написал об этом на своей официальной странице в "Твиттере" 10 сентября.

По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним «нападением» на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.

«Демократы не выносят поражений. Я напишу правдивую книгу», — заявил Трамп.

The Woodward book is a Joke – just another assault against me, in a barrage of assaults, using now disproven unnamed and anonymous sources. Many have already come forward to say the quotes by them, like the book, are fiction. Dems can’t stand losing. I’ll write the real book!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г.