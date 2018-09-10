Трамп: Я напишу о себе книгу

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» и пообещал, что напишет о себе сам. Политик написал об этом на своей официальной странице в "Твиттере" 10 сентября.

По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним «нападением» на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.

«Демократы не выносят поражений. Я напишу правдивую книгу», — заявил Трамп.

The Woodward book is a Joke – just another assault against me, in a barrage of assaults, using now disproven unnamed and anonymous sources. Many have already come forward to say the quotes by them, like the book, are fiction. Dems can’t stand losing. I’ll write the real book! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г.

В более позднем посте он процитировал статью The Washington Examiner, подтверждающую его слова о достоверности источников.

Напомним, 11 сентября в США должна выйти книга журналиста The Washington Post Боба Вудворда о работе администрации Дональда Трампа. Пока были опубликованы только отрывки из нее — в частности, о том, как Трамп требовал убить Башара Асада, а министр обороны, по сути, саботировал это решение. Книга «Страх: Трамп в Белом доме» основана на множестве часов интервью, записях совещаний, личных дневниках и многом другом. Вудворд прославился серией статей об Уотергейтском скандале — именно их с Карлом Бернстайном расследования заставили уйти в отставку Ричарда Никсона в 1974 году. В Белом доме о книге уже отзываются как о собрании фейков.