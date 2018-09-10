Экс-защитник "Зенита" Риксен снова может говорить. Ему подарили компьютер для общения, как у Хокинга

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза, снова получил возможность разговаривать. Как сообщает 10 сентября The Scottish Sun, 42-летнему голландцу подарили специальный компьютер, какой был в свое время у известного ученого Стивена Хокинга.

Устройство имитации голоса предоставила голландская фирма rdg Kompagne. Оно отслеживает движение глаз по экрану монитора, выбирает слова, строит фразы и предложения, а также воспроизводит. Стоимость компьютера – 20 тысяч фунтов.

«Это полностью изменило мою жизнь. Наконец-то я снова могу общаться с близкими. Я могу рассказать им, как я себя чувствую, или спросить у них что-то. Я снова могу шутить и просто снова разговаривать. Это облегчило жизнь, я могу сказать своей жене, что мне нужно. Никто не должен грустить из-за моей болезни. Это жизнь, мы должны воспринимать ее такой, какая она есть. Я все еще здесь, я все еще борюсь», — заявил Риксен.

Напомним, Риксен выступал за «Фортуну» (Голландия), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006 – 2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру, в октябре того же года ему поставили диагноз "боковой амиотрофический склероз" — при этом заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться.

12 января первый клуб Риксена, «Фортуна», установил статую своего бывшего полузащитника рядом со стадионом «Лимбургер». На церемонии открытия памятника присутствовал сам Риксен в инвалидной коляске.