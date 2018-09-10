Мошенник, под прикрытием салона присваивавший машины петербуржцев, получил условный срок

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении гражданина, признанного виновным в мошенничестве по статье 159, части 2 и 3, УК РФ.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, подсудимый Пётр Кочетов, по данным уголовного дела, действовал от имени ООО «240пенКарс». Компанию он приискал для «придания своим действиям видимости законности при гражданско-правовых отношениях, а также создания у клиентов ложного образа деятельности автосалона», имея «умысел на хищение путём обмана чужого имущества».

12 сентября 2013 года Кочетов заключил договор комиссии с гражданином С. Компания в лице Кочетова обязалась продать автомобиль, принадлежащий С., и передать ему 400 тысяч рублей. После заключения договора комиссии Кочетов получил от С. автомобиль и документы на него, затем изготовил и подписал договор купли-продажи ТС от имени С., на основании которого право собственности на машину незаконно перешло к подсудимому. Оформив документы в МРЭО, Кочетов продал автомобиль за 320 тысяч рублей, но деньги владельцу не отдал.

По такой же схеме Кочетов к сентября 2014 года обманул ещё как минимум трёх клиентов, причинив им ущерб на 885 тысяч, 190 тысяч и 500 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года.

Отметим, что часть 2 статьи 159 («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину») предусматривает в качестве санкции помимо штрафа либо работ лишение свободы на срок до пяти лет, а часть 3 («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») – до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.