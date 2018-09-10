В предвкушении миллиона. В петербургских портах ждут белорусские нефтепродукты

В портах Петербурга и Усть-Луги ждут белорусские нефтепродукты - минимум 1 миллион тонн в год.

Александр Николаев/Интерпресс

Белорусский министр иностранных дел пообещал направить в российские порты Балтики 1 миллион тонн нефтепродуктов в год. В петербургском порту ждут с нетерпением, но московские эксперты считают, что не дождутся. На нашей стороне несговорчивость Литвы и то, что за дело взялся лично Владимир Путин. Цена вопроса для петербургского бизнеса – от 15 до 150 миллионов долларов в год.

Цена целесообразности

Свое обещание белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дал не от хорошей жизни. Это случилось после того, как в российском правительстве в очередной раз усомнились в целесообразности поставлять в Белоруссию нефть вообще.

На днях министр энергетики России Александр Новак выразился конкретнее: «Экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться», – процитировало его «РИА Новости». Одновременно появилась информация о предстоящих переговорах между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Министр Владимир Макей пару дней назад добавил интригу: «Я убежден, что это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор», – процитировал его «Росбалт». Но не уточнил главное – на «нефтяной» части переговоров условия диктовать будет точно не Белоруссия.

Сегодня Россия экспортирует в белорусском направлении около 18 миллионов тонн нефти в год. Эта нефть попадает на нефтеперерабатывающие заводы союзной страны, после которых в виде нефтепродуктов отправляется на экспорт. Особенность данного бизнеса состоит в том, что белорусские заводы получают российскую нефть по ценам российского рынка – без экспортной пошлины, а получившиеся из нее нефтепродукты благополучно продают за границу, с экспортной пошлиной. Но пошлина эта попадает в белорусский, а не в российский бюджет.

В первом полугодии 2018 года Россия экспортировала в Беларусь около 9 миллионов тонн нефти в среднем по 50 долларов за баррель, при том, что рыночная цена барреля, по которой рассчитывается наша экспортная пошлина, составляет 68 долларов. Белорусы платят за баррель российской нефти на 18 долларов меньше, чем платили бы с учетом экспортной пошлины. При сегодняшнем объеме экспорта только такая экономия составляет у них около 1 миллиарда российских рублей, – рассказал «Фонтанке» ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, Белорусии для внутреннего употребления необходимо примерно 6 миллионов тонн нефти в год, а около 12 миллионов тонн нефтепродуктов она в 2017 году продала европейским странам. Нетрудно подсчитать, что только экспортная пошлина за эти 12 миллионов тонн принесла в прошлом году белорусскому бюджету почти 90 миллионов долларов.

После того, как российский министр энергетики Александр Новак на прошлой неделе прямым текстом заявил о нецелесообразности такого бизнеса для нашей страны и о готовности отказаться от него вообще, в Петербурге участники портового бизнеса очень обрадовались. Даже если батьке Лукашенко удастся на анонсированных переговорах уболтать президента Путина, на 1 миллион тонн белорусских нефтепродуктов они уже рассчитывают. Хотя с удовольствием возьмут и больше – если министр Новак настоит на своем и белорусского президента заставят завернуть в российские порты Балтики большую часть своего нефтепродуктового экспорта.

Шкура неубитого медведя

Объем перевалки нефтепродуктов в порту Санкт-Петербург и в ближайшем к нам порту Усть-Луга составляет примерно 36 миллионов тонн в год. Около 7 миллионов тонн переваливается в Петербурге и около 29 миллионов – в Усть-Луге. В Петербурге основным игроком этого рынка является АО «Петербургский нефтяной терминал» (принадлежит детям его основателя Дмитрия Скигина и Сергею Васильеву), перевалившее в 2017 году около 6 миллионов тонн нефтепродуктов. Основной игрок в Усть-Луге – АО «Усть-Луга Ойл» (принадлежит олигарху Андрею Бокареву и «Транснефти»), перевалившее в прошлом году, по данным информационного агентства «ПортНьюс», 29 миллионов тонн нефтепродуктов.

«Петербургский нефтяной терминал» готов перевалить до 4 дополнительных миллионов тонн нефтепродуктов в год – это почти треть сегодняшнего белорусского экспорта. «Усть-Луга Ойл» может перевалить около 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год плюс к нынешнему обороту. О том, как эти гиганты будут бороться за трафик, мы, скорее всего, не узнаем никогда. Но результаты этой борьбы рано или поздно станут видны по статистике. Кроме того, в обоих портах есть мелкие игроки, которые наверняка тоже постараются получить свои куски белорусского нефтяного пирога – если он, конечно, станет доступным.

Игорь Юшков относится с такой перспективе пессимистично, несмотря на заявления высокопоставленных персон обеих стран.

– Сомневаюсь, что петербургские и усть-лужские бизнесмены дождутся более-менее серьезного потока белорусских нефтепродуктов. Белорусы скажут что-то типа «вы нам поставки ограничиваете, мы свои нефтепродукты через вас тогда не повезем». Им даже «Транснефть» предлагала переделать российско-белорусский нефтепровод в нефтепродуктопровод или новую трубу построить, чтобы белорусы свои нефтепродукты обратно в Россию отправляли, но никакой реакции не было, – говорит эксперт.

А недавно директор Российских железных дорог по коммерческой деятельности Алексей Шило публично пожаловался журналисту белорусского отделения «Интерфакса», что в 2018 году РЖД ввели аж 50-процентную скидку на перевозку белорусских нефтепродуктов со станции «Брянск-Восточный» в направлении станции «Автово», но и это не помогло: объем поставок за первые полгода составил около 300 000 тонн.

Белорусы предсказуемо не хотят отказываться от экспорта нефтепродуктов, полученных из дешевой для них российской нефти. Но впереди переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, после которых мы узнаем, насколько их желание соответствует реальным возможностям. В любом случае, уже сейчас видны два обстоятельства, склоняющие чашу весов не в пользу белорусов.

Ждут с нетерпением

Это очень неожиданно звучит, но союзником России в нефтяном противостоянии с Беларусью невольно выступает Литва. Дело в том, что около двух третей белорусского экспорта реализуется в порту Клайпеда, но этот бизнес-канал с недавних пор лишился стабильности.

Между белорусским и литовским правительствами имеется неразрешимый спор, связанный со строительством в пограничной с Литвой Гродненской области атомной электростанции. Вильнюс делает все возможное, чтобы это строительство сорвать, но Минск отступаться от своих планов не собирается. Конфликт зашел довольно далеко, белорусские политики стали серьезно задумываться о рычагах экономического давления на Вильнюс, что уже принесло первые плоды: впервые за многие годы оборот порта Клайпеда показал спад – перевалка нефтепродуктов за первые 6 месяцев 2018 года сократилась в нем почти на 3% и составила около 5 миллионов тонн. Правда, около 70% белорусских нефтепродуктов экспортируется через латвийские, а не литовские порты, но конфликт между Вильнюсом и Минском российскому нефтяному рынку все равно в плюс.

Кроме того, Москва недавно анонсировала налоговый маневр в сфере нефтебизнеса. Речь идет об отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и о замене их на налог на добычу полезных ископаемых к 2024 году. Экспортные пошлины платят экспортеры, налог на добычу полезных ископаемых будут платить добытчики. Это означает, что российские и фактически приравненные к ним пока белорусские НПЗ будут получать нефть по среднеевропейским ценам, что сразу же лишит белорусов самого вкусного – 18-долларовой скидки на каждый баррель российской нефти.

По российским заводам маневр ударить не должен – государство обещает им субсидии. Белорусским заводам Москва ничего такого пока не обещает, что не может не окрылять бизнесменов в Петербурге и в Усть-Луге. Они ждут переговоров между лидерами союзных государств с нетерпением и будут готовы принять до 10 миллионов тонн нефтепродуктов в год. По действующим расценкам, перевалка 1 тонны нефтепродуктов стоит около 15 долларов, значит, на обещанном белорусским министром миллионе тонн можно заработать 15 миллионов долларов, на 10 миллионах – 150.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»