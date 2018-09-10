Специальный шлем от «Ростеха» свяжет бытовую технику с мозгами россиян

Устройство для обмена информацией между мозгом и бытовыми приборами, создано институтом электронных управляющим машин (ИНЭУМ) им. И.С.Брука, входящим в состав концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Предсерийный образец «шлема», который позволяет "законнектить" мозг его пользователя с домашней электроникой, экзоскелетом, или инвалидной коляской, показал устойчивую работу, как в местах большого скопления людей, так и в окружении большого числа других передающих устройств, сказано в специальном сообщении на сайте госкорпорации 10 сентября.

«В изобретении реализован механизм адаптивной цифровой обработки электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе «сухих» электродов. Это позволяет с точностью 92-95% регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом, встроив интерфейс в специальный шлем, который можно легко снять и надеть», – поясняют разработчики чудо-шлема.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, россияне смогут подключить свои мозги к собственной бытовой технике уже в 2019 году, когда шлем «планируется выпустить в свободную продажу». «Разработка наших инженеров открывает новые возможности для медицины в области протезирования и реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями. Нейроинтерфейс позволит управлять любыми электронными или электронно-механическими устройствами: протезы или транспортные средства. Устройство можно применять для управления системой «умного дома» или в качестве манипулятора в компьютерных играх», – расширил господин Чемезов список устройств подключаемых к мозгу с помощью шлема Ростеха.

Как выглядит шлем, пока остаётся загадкой. Госкорпорация не публикует его изображение. Так же пока не известны технические параметры изделия, время его работы без подзарядки, медицинские противопоказания и возрастные ограничения.

Ранее Ростех отчитался о создании специальных мобильных устройств связи для флота, который позволяет морякам общаться в любое время практически в любых условиях.