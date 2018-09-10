Сломанный эскалатор закроет один из вестибюлей «Новокрестовской». Техника проработала четыре месяца
Ближайший к Яхтенному мосту вестибюль «Новокрестовской» закроется на четыре дня с 11 сентября. На открытой в мае станции метро Петербурга сломался эскалатор.
Об изменении в режиме работы «Новокрестовской» сообщает городской метрополитен. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУПа, в системе работы эскалаторов необходимо заменить часть оборудования. Ремонт будет проведен по гарантийным обязательствам.
Всего на станции 12 эскалаторов и 8 траволаторов. Устанавливала их на «Новокрестовской» компания «ЭС-Сервис», выступив субподрядчиком «Метростроя». Это был второй раз, когда компания не стала заниматься эскалаторами самостоятельно.
В постоянном режиме вестибюли были открыты для пассажиров с 26 мая, а в пробном еще 13-го.
Одновременно открытая «Беговая» также не обошлась без дополнительного ремонта, доделывали станцию после мундиаля по ночам.
Справка:
Проходку от «Беговой» до «Приморской» «Метрострой» начал в сентябре 2015-го, щит дошел до финиша на улице Кораблестроителей в августе 2017 года. В Адресной инвестиционной программе на участок в 2017 и 2018 годах было заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона по основному контракту составляет 30,1 млрд рублей, в том числе 11,8 млрд рублей из федеральных средств. На строительство ушло 2,5 года вместо 4,5 лет, предусмотренных проектом.