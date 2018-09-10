Сломанный эскалатор закроет один из вестибюлей «Новокрестовской». Техника проработала четыре месяца

Ближайший к Яхтенному мосту вестибюль «Новокрестовской» закроется на четыре дня с 11 сентября. На открытой в мае станции метро Петербурга сломался эскалатор.

Об изменении в режиме работы «Новокрестовской» сообщает городской метрополитен. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУПа, в системе работы эскалаторов необходимо заменить часть оборудования. Ремонт будет проведен по гарантийным обязательствам.

Всего на станции 12 эскалаторов и 8 траволаторов. Устанавливала их на «Новокрестовской» компания «ЭС-Сервис», выступив субподрядчиком «Метростроя». Это был второй раз, когда компания не стала заниматься эскалаторами самостоятельно.

В постоянном режиме вестибюли были открыты для пассажиров с 26 мая, а в пробном еще 13-го.

Одновременно открытая «Беговая» также не обошлась без дополнительного ремонта, доделывали станцию после мундиаля по ночам.