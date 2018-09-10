Русская зарубежная церковь «глубоко возмущена» действиями Константинополя, отправившего в Киев экзархов

«Глубокое возмущение» выразила Русская православная церковь за рубежом действиями Константинопольского патриархата, отправившего на Украину своих экзархов для подготовки автокефалии.

«Решение... о направлении своих «экзархов» на каноническую территорию Украинской Православной Церкви без согласования оного вопроса со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной Церкви на чужую каноническую территорию, имеющую свою собственную Поместную Церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране», – говорится в заявлении архиерейского синода, опубликованном в Нью-Йорке 9 сентября.

Архиереи РПЦЗ считают, что шаг патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей угрожает единству православия.

«В связи с этим мы призываем клир и паству Русской Зарубежной и других Православных Церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской Православной Церкви», – считают авторы обращения.

Напомним, ранее стало известно о том, что «в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины» Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев – архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. О предоставлении автокефалии попросили власти Украины во главе с президентом Петром Порошенко. Для урегулирования вопроса в Стамбул летал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но его переговоры на Фанаре результатов не принесли. В РПЦ заявили о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Украинской церкви предоставят автокефалию. По мнению Москвы, решения Константинополя находятся «вне правового поля православия».