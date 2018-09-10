Племянница Скрипаля проиграла выборы в Ярославскую облдуму

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не прошла в Ярославскую областную думу. На выборах она участвовала в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия».

Об этом 10 сентября сообщает «Медиазона» со ссылкой на РИА «Новости».

Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу №10, в которую входит часть Фрунзенского района Ярославля.

О том, что родственница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет участвовать в выборах в Ярославле, стало известно в июле. Несмотря на то, что в качестве кандидата ее выдвинули справедливороссы, в партии она не состоит.

Виктория Скрипаль стала известна общественности после отравления в Солсбери ее дяди Сергея и двоюродной сестры Юлии. В СМИ она сначала выступала с заявлениями о том, что не может получить информацию о состоянии здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Затем родственница обратилась за помощью с получением визы к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.