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Бизнес
10.09.2018 14:35
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Банкротство Валерия Израйлита признали законным, несмотря на возражения Росимущества

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 10 сентября отклонил жалобы Росимущества и бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита о его банкротстве. Процедура банкротства Израйлита признана законной. В первую очередь бизнесмен должен будет погасить свои долги перед кредиторами, а после, в случае обвинительного приговора суда по уголовному делу, перед «Транснефтью».

Сумма претензий к Валерию Израйлиту всех его кредиторов в рамках дела о банкротстве составляет 777,5 миллиона рублей. Официально в реестр Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока включил только Балтинвестбанк с суммой требований в 235,4 миллиона рублей. Балтинвестбанк инициировал банкротное дело в отношении бизнесмена, поэтому суд вынес определение включить его в список кредиторов и одновременно признать его заявление о начале банкротства законным и запустить процедуру реструктуризации долгов.

Против банкротства бывшего главы «Компании «Усть-Луга» первым выступило территориальное управление Росимущества, представляющее интересы государства. В рамках возбужденного против Валерия Израйлита уголовного дела ему предъявили гражданский иск от дочернего предприятия «Транснефти» на 3 миллиарда рублей. «Транснефть» принадлежит государству, поэтому Росимущество обеспокоено тем, что имущество бизнесмена достанется его кредиторам до того, как будет возможно реализовать иск. Закон допускает сделать это лишь после вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

«В данной  ситуации  возникла коллизия, когда судебная власть, действующая от имени государства, путем вынесения своего определения создаёт благоприятные условия, чтобы само государство, в интересах которого действует Росимущество, не смогло получить возмещение по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела», – прокомментировали постановление суда в «Компании «Усть-Луга».

Справка:

Валерий Израйлит является обвиняемым в рамках уголовного дела о мошенническом хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы. Следователи считают, что деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Из-за мошеннической схемы «Транснефти», по версии следствия, был причинен ущерб в размере 93 миллионов рублей. Расследование дела Израйлита было завершено в конце 2017 года, с конца 2016 года бизнесмен находится под стражей. В настоящее время Израйлит знакомится с материалами дела.

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