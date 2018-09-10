Банкротство Валерия Израйлита признали законным, несмотря на возражения Росимущества
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 10 сентября отклонил жалобы Росимущества и бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита о его банкротстве. Процедура банкротства Израйлита признана законной. В первую очередь бизнесмен должен будет погасить свои долги перед кредиторами, а после, в случае обвинительного приговора суда по уголовному делу, перед «Транснефтью».
Сумма претензий к Валерию Израйлиту всех его кредиторов в рамках дела о банкротстве составляет 777,5 миллиона рублей. Официально в реестр Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока включил только Балтинвестбанк с суммой требований в 235,4 миллиона рублей. Балтинвестбанк инициировал банкротное дело в отношении бизнесмена, поэтому суд вынес определение включить его в список кредиторов и одновременно признать его заявление о начале банкротства законным и запустить процедуру реструктуризации долгов.
Против банкротства бывшего главы «Компании «Усть-Луга» первым выступило территориальное управление Росимущества, представляющее интересы государства. В рамках возбужденного против Валерия Израйлита уголовного дела ему предъявили гражданский иск от дочернего предприятия «Транснефти» на 3 миллиарда рублей. «Транснефть» принадлежит государству, поэтому Росимущество обеспокоено тем, что имущество бизнесмена достанется его кредиторам до того, как будет возможно реализовать иск. Закон допускает сделать это лишь после вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
«В данной ситуации возникла коллизия, когда судебная власть, действующая от имени государства, путем вынесения своего определения создаёт благоприятные условия, чтобы само государство, в интересах которого действует Росимущество, не смогло получить возмещение по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела», – прокомментировали постановление суда в «Компании «Усть-Луга».
Справка:
Валерий Израйлит является обвиняемым в рамках уголовного дела о мошенническом хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы. Следователи считают, что деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Из-за мошеннической схемы «Транснефти», по версии следствия, был причинен ущерб в размере 93 миллионов рублей. Расследование дела Израйлита было завершено в конце 2017 года, с конца 2016 года бизнесмен находится под стражей. В настоящее время Израйлит знакомится с материалами дела.