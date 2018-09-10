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Происшествия
10.09.2018 14:20
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Журналистку «Росбалта» ударили по голове на митинге против пенсионной реформы в Петербурге. Медики диагностировали сотрясение мозга

Журналистка «Росбалта» Александра Полукеева пострадала в ходе митинга против пенсионной реформы в Петербурге. Как сообщают ее коллеги 11 сентября, девушку зажало между омоновцами и протестующими, она получила удар по голове.

В понедельник в травмпункте Александре диагностировали сотрясение мозга средней степени, врачи прописали ей постельный режим.

«Мне было тяжело дышать, и я от этого потеряла сознание на несколько секунд, я не помню именно момент удара. После того как они (сотрудники Росгвардии и митингующие. — Прим. ред.) разошлись и я освободилась, я чувствовала явные следы удара на голове», – рассказала «Фонтанке» пострадавшая.

Помимо Полукеевой, по данным Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, на митинге пострадали фотограф Давид Френкель («Медиазона»), тележурналист Роман Перл (RTVI), Юлия Галкина (The Village), Дмитрий Лебедев и Олег Насонов («Два стула»), Георгий Марков («Молния»).

На акции противников пенсионной реформы в Екатеринбурге 9 сентября задержали журналистов Дмитрия Антоненкова (66.RU), Сергея Панина и Дмитрия Емельянова (E1.RU ) Сотрудники правоохранительных органов проигнорировали пресс-карты и редакционные задания. В отношении сотрудников СМИ составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Журналистам грозит до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы. После задержания начальник пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии изданию «Европейско-Азиатские новости» заявил о том, что полиция не видит разницы между митингующими и журналистами. На следующий день представители уральских СМИ обратились с открытым письмом к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину с требованием извиниться и признать ошибку. В ответ официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудникам на инструктажах перед массовыми мероприятиями в обязательном порядке рассказывают положения законодательства, регулирующие правовой статус журналистов. «В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России», – говорится в сообщении МВД РФ.

Более 600 человек задержаны в Петербурге 9 сентября за участие в митинге против пенсионной реформы, организованном сторонниками Алексея Навального. По данным полиции, в акции протеста приняли участие 1200 человек. «Фонтанка» насчитала до 3000 участников. Организаторы говорят о 5000. Горожане прошли шествием от площади Ленина до Пироговской набережной. Несколько раз они перекрывали проезжую часть, поэтому в протоколах и фигурирует нарушение ПДД.

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