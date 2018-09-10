Медведев возглавит модернизацию экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики, соответствующие распоряжение и постановление главы российского правительства 10 сентября опубликовано на сайте кабмина.

"Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, – сообщил он на совещании с вице-премьерами. – Она должна заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы".

"Комиссия эта важная, как и в прежние времена, я возглавлю ее лично", – добавил глава кабмина.

Стоит отметить, что в состав комиссии вошел единственный представитель Петербурга – это ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Кроме того, в состав комиссии по согласованию может быть включен уроженец Северной столицы Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, бизнесмена и друга Владимира Путина. Он включен в неё как глава компании «РТ Инвест транспортные системы».