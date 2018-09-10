Мотогонщика наказали за то, что он на ходу дёрнул тормоз соперника

Безумную выходку позволил себе итальянский мотогонщик на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Moto2 в Мизано (Италия). Этот момент зафиксировала видеокамера.

Итальянец Романо Фенати во время гонки Moto2 дернул ручку тормоза своего соперника и соотечественника Стефано Манци после того, как тот выдавил его за пределы трассы, сообщает MotoGP.

Нарушение сочли серьёзным. За безответственное поведение Фенати дисквалифицирован на два этапа Гран-при. Наказание распространяется только на самого спортсмена, а не на его команду. У команды есть возможность заменить штрафника.