Мотогонщика наказали за то, что он на ходу дёрнул тормоз соперника
Безумную выходку позволил себе итальянский мотогонщик на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Moto2 в Мизано (Италия). Этот момент зафиксировала видеокамера.
Итальянец Романо Фенати во время гонки Moto2 дернул ручку тормоза своего соперника и соотечественника Стефано Манци после того, как тот выдавил его за пределы трассы, сообщает MotoGP.
FIM MotoGP Stewards 📋— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) 9 сентября 2018 г.
Black flag Romano Fenati for irresponsible riding 🏴#Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer
Нарушение сочли серьёзным. За безответственное поведение Фенати дисквалифицирован на два этапа Гран-при. Наказание распространяется только на самого спортсмена, а не на его команду. У команды есть возможность заменить штрафника.