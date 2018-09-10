Для борьбы с хакерами ФСБ создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников подписал приказ о создании в России специального центра, который будет координировать борьбу с атаками на компьютеры.

Документ опубликован на портале правовой информации 10 сентября, подпись Бортникова появилась под ним еще 24 июля. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) будет контролировать деятельность субъектов критической информационной инфраструктуры, которые занимаются обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак.

Одновременно Бортников подписал приказ, который утверждает перечень информации, «представляемой в систему обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы» России. Отдельным документом утвержден порядок обмена такой информацией с различными, в том числе иностранными, организациями.

Ранее сообщать о «компьютерных инцидентах» обязали российские банки, информацию по распоряжению Центробанка финансовые учреждения должны отправлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).