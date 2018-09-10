Социал-демократы заблокируют участие Германии в ударе по войскам Асада

Социал-демократическая партия Германии, имеющая треть мест в парламенте, не поддержит отправку в Сирию немецких вооруженных сил. Об этом 10 сентября заявила председатель СДПГ Андреа Налес.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — цитирует Налес «Газета.ру».

Ранее глава немецкого Минобороны Урсула фон дер Ляйен заговорила о возможности участия Берлина в ударах по правительственным войскам Сирии в случае применения ими химического оружия — вместе с другими участниками западной коалиции. В частности, военное ведомство рассматривало вариант применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado.

Однако блокировка решения социал-демократами, входящими в состав правящей коалиции, не позволит властям страны реализовать такое решение.

Напомним, накануне российские военные заявили, что США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Сирии. В Вашингтоне это опровергли.