На КАД у Волхонского шоссе закроют полосу и съезды

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Красносельским шоссе (дорога Стрельна – Пески) и Волхонским шоссе (продолжение улицы Пионерстроя) на шесть дней перекроют одну полосу и два съезда, сообщает 10 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Точные время и место – с 11 по 16 сентября, участок с 57-го по 59-й километр. Закрыты будут первая полоса (на второй, третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/час), а также въезд на внешнее кольцо из деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области и съезд с внешнего кольца на Волхонское шоссе.

Ограничения вводятся в связи с работами по устранению колейности, которые, как и в предыдущих случаях, проводит АО «ВАД». Например, по той же причине до 24 сентября закрыты две полосы на внешнем кольце между развязками с Дачным проспектом и Московским шоссе.