«Строительный трест» выставил на продажу торгово-офисный центр в проекте NEWПИТЕР

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» выставила на продажу инвестиционный проект торгово-офисного центра в составе жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Объект расположен на пересечении Красносельского шоссе и Питерского проспекта. Цена продажи четырехэтажного здания – 380 млн рублей.

Строительство должно начаться в 2019 году на участке площадью 3 174 кв. м. Общая площадь здания составит 4 011 кв. м. 1 040 кв. м займут помещения торгового назначения, остальные площади – офисы и объекты общественного питания. В стоимость также входит открытая автостоянка на 56 машино-мест.

АО «Строительный трест»

Первые два этажа в здании отданы под размещение торговых объектов, третий и четвертый – под офисы. В проекте предусмотрены две входные группы – с северной и южной стороны – для торговой и офисной зоны.

На финальной стадии реализации будет выполнено благоустройство прилегающей территории, которое будет включать в себя зоны отдыха, объединенные в прогулочный бульвар, закрытый зелеными насаждениями со стороны Красносельского шоссе.

Торгово-офисный центр обладает отличной транспортной доступностью: расстояние до выезда на КАД составляет 300 м, до ЗСД – 9 минут на автомобиле (13 км), аэропорт «Пулково» в 22-х минутах пути. Ближайшая станция метро – «Проспект Ветеранов».

«Сегодня ставки аренды коммерческих помещений в проекте NEWПИТЕР начинаются от 850 рублей за квадратный метр. Однако у этой территории невероятный инвестиционный потенциал на фоне заселения жилого комплекса и планов по строительству нового ТРК МЕГА IKEA. По нашим прогнозам стоимость аренды через год-два здесь может увеличиться на 25-30%», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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