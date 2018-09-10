Полицейские станцевали под пулями. Водитель «Хаммера» отдан под суд за расстрел наряда в Петербурге

В Петербурге будут судить водителя «Хаммера» за стрельбу по полицейским. Бескровно она закончилась благодаря их активным ногам.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 сентября, Приморский районный суд зарегистрировал уголовное дело Олега Малкова, обвиненного в насилии над полицейскими и незаконном обороте оружия.

Насилие, по версии обвинения, заключалось в том, что Малков 20 марта 2018 года на Коломяжском проспекте, 13, вынудил патрульных уворачиваться от выстрелов.

«В ответ на требование выдать запрещенные к гражданскому обороту предметы и вещества Малков из бесствольного пистолета самообороны произвел не менее двух выстрелов в область ног и туловища полицейского, но выстрелы не достигли своей цели «благодаря своевременным маневрам» представителя власти», – добавляют в пресс-службе судов.

По другому полицейскому Малков тоже выстрелил, но пуля тоже прошла мимо благодаря маневрам.

Танцевать под пулями у патруля получилось эффективнее, чем вести ответный огонь.

При погоне по «Хаммеру» выпустили 36 ответных пуль, но водитель все равно скрылся. Малкова разыскали, у него нашли 80 патронов и самозарядный пистолет системы ТТ образца 1933 года.

Подсудимый с 24 марта находится под стражей. В 2013 году он получил год строгого режима за стрельбу по наружному наблюдению МВД, ранее приговаривался к пятнадцати годам за бандитизм и покушение на убийство.