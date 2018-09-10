Falcon Илона Маска вывела на орбиту спутник связи Telstar 18V

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX миллиардера Илона Маска, успешно вывела 10 сентября в космос телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Трансляцию пуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) компания вела на своем сайте.

Successful deployment of Telstar 18 VANTAGE to a geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/nlRgxoILJ9 — SpaceX (@SpaceX) 10 сентября 2018 г.

Ракета стартовала в 00:45 по времени Восточного побережья США (07:45 мск) с 77-минутным опозданием, вызванным неподходящими погодными условиями. Как сообщила SpaceX, примерно через восемь минут отделившаяся от носителя его первая ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды. Возврат обтекателя ракеты не планировался.

Для вывода спутника на геостационарную орбиту компания вновь задействовала – в четвертый раз в этом году – Falcon 9 в самой последней и окончательной модификации – Block 5. SpaceX рассчитывает использовать возвращаемую ступень ракеты не менее десяти раз и проводить повторные запуски через 24 часа после посадки. Успешный дебют Block 5 состоялся 11 мая.

Telstar 18V изготовлен калифорнийской компанией Space Systems Loral и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расчетное время службы – не менее 15 лет. Аппарат весит более 7 тонн и является самым тяжелым из подобных спутников. Его совместно будут использовать канадский спутниковый оператор Telesat и базирующаяся в Гонконге компания APT Satellite.

Запуск Telstar 18V несколько раз переносился по разным причинам.