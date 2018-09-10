Топилин предупредил о возможной “заморозке” накопительных пенсий до 2021 года включительно

Глава Министерства труда России Максим Топилин заявил, что пенсионные накопления, возможно, придется «заморозить» до 2021 года включительно. По его словам, это связано с тем, что правительство пока не определилось с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Об этом 10 сентября сообщает агентство «Интерфакс». "Идея как таковая (идея Минфина об ИПК. - Прим. ред.) – они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин) внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го", – передает слова Топилина агентство. Министр напомнил, что "заморозка" накопительных пенсий пока действует до 2020 года включительно.

"Заморозка "накопиловки" идет каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году", – сказал глава Минтруда.

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Напомним, 9 сентября в городах России прошли акции против пенсионной реформы. После митинга в Петербурге полиция задержала 603 человека, 80 из которых – несовершеннолетние. О том, как проходила самая яркая протестная российская акция, читайте в материале «Фонтанки».