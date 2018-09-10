Приставы отыскали владелицу трёх дорогих авто на дороге. Она заплатила почти миллион

Петербургские судебные приставы во время рейда добились от жительницы города выплаты долга по транспортному налогу в размере 900 тысяч рублей.

Как сообщает отдел по взаимодействию со СМИ городского УФССП, в красносельском районном отделе было возбуждено два исполнительных производства в отношении 33-летней петербурженки. Являясь владелицей трёх дорогих «Мерседесов» с мощными двигателями, она уклонялась от выплаты транспортного налога. Общая сумма долга составила около 900 тысяч рублей, и погашать его автомобилистка не спешила.

Регистрационные номера «Мерседесов» приставы занесли в базу данных мобильной группы «Поток», и аппаратно-программный комплекс выявил одну из этих машин на дороге. За рулём была хозяйка.

Приставы объяснили должнице, что продолжить путь на своём автомобиле она сможет только после выплаты налогов. Дама не стала возражать и с помощью банковской карты погасила долг в полном объёме.

Не все женщины бывают столь сговорчивы. В мае также с помощью «Потока» была задержана «Порше Панамера», на которой каталась молодая петербурженка. Дама накопила долг по транспортному налогу всего в 50 тысяч рублей. Однако платить на месте отказалась, закатила скандал, вызвонила своего супруга и даже пообещала, что к нему присоединятся «более серьёзные структуры». Муж действительно приехал, но рассудил по-другому.