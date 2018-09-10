Сотрудники холдинга Setl Group оказали помощь приюту для животных

Setl Group

Сотрудники холдинга Setl Group помогли петербургскому приюту для животных «Брошенный ангел». В субботу, 8 сентября, в приют на Кожевенной линии Васильевского острова представители компании привезли корм для собак и кошек, лекарства, игрушки, поводки, шампуни и лакомства, собранные силами сотрудников холдинга.

Сегодня в приюте находятся 9 собак и более 400 кошек. Многие из них нуждаются в длительном лечении и постоянном наблюдении ветеринаров, что также осуществляется за счет средств благотворителей.

Посещение «Брошенного ангела» – уже вторая акция Setl Group, адресованная приютам для животных. Летом сотрудники холдинга посетили мини-приют «Добрый городок» в Московском районе города.

Setl Group планирует сделать акцию постоянной и оказывать поддержку, в первую очередь, небольшим, нуждающимся в экстренной помощи приютам.

Справка о компании Setl City

Разместить "Новость компании" онлайн